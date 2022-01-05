Кардиолог связал чрезмерное утепление в мороз с риском тромбоза

Чрезмерное утепление в холодную погоду могут спровоцировать возникновения тромбоза. Об этом во вторник, 4 января, рассказал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев.

«Если температура — три-четыре градуса тепла или мороза, а человек укутан девятнадцатью шарфами и одет в три свитера — он тоже провоцирует у себя формирование тромбоза. Возникает парниковый эффект, и это тоже повышает склонность к тромбообразованию», — сказал Хорошев в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, по его словам, травма любого рода нередко является причиной возникновения этого заболевания.

«Например, человек ударился мышцей голени или руки. Из-за этого происходит изменение эндотелия вен и артерий, на этом месте возникает тромб», — сообщил специалист.

Кроме того, врач отметил, что практически любое заболевание, хроническое или острое, в том числе коронавирус, опухоли или отравления, также способно повлиять на свертываемость крови.

Хорошев добавил, что с возрастом риск возникновения тромбоза увеличивается из-за плохой работы защитных функций организма.

«У восьмидесятилетнего человека больше шансов получить тромб в тех же коронарных или внутримозговых артериях, чем у пятидесятилетнего. А у пятидесятилетнего — больше, чем у тридцатилетнего», — сказал он.

Врач рассказал, что полной профилактики тромбообразования не существует, тромбоз может появиться и при сильном стрессе, и повышенной температуре тела во время заболевания любой инфекцией.

20 декабря британский профессор Марк Уайтли рассказал, что наличие тромба можно распознать самостоятельно. Он назвал ряд симптомов, среди которых воспаленная твердая шишка на ноге или сухой кашель и затрудненное дыхание, если тромб образовался в легочной артерии. Кроме того, по словам профессора, иногда отмечаются кровяные выделения и низкое артериальное давление. Помимо прочего такой тип тромба провоцирует острую боль в груди.

При этом кардиолог Юрий Серебрянский 2 декабря перечислил неожиданные признаки тромбоза, среди таких он назвал посинение или побеление конечностей. Специалист уточнил, что в медицине принято различать венозные и артериальные тромбозы. Кроме того, по словам врача, также может наблюдаться очень сильная боль, снять которую невозможно, поскольку ее причина не устранена.