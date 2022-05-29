Кинолог напомнил об опасности ландышей для собак

Собаководы должны быть особенно бдительны в сезон ландышей, так как эти растения ядовиты для собак и могут нанести серьезный вред питомцу. Об этом в воскресенье, 29 мая, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Лучший способ любоваться этими цветами — издалека. Внимательно следите за собакой и в чаще леса, чтобы она случайно не полакомилась этими цветами на природе», — отметил кинолог в беседе с «РИА Новости».

Он призвал хозяев собак внимательно изучать растения, а также воспитывать собаку, чтобы она случайно не отравилась съеденным цветком. Голубев также напомнил, что ландыш — это ядовитый цветок, который может навредить не только питомцу, но и человеку.

Кинолог пояснил, что у собаки может возникнуть рвота, сильнейшая диарея, тяжелые аритмии, потеря равновесия и даже судороги, если она съест ягоды ландыша.

Он также подчеркнул, что ландыш содержит сердечный гликозид, если съесть много ягод этого растения, то повышенная доза этого вещества может привести к летальному исходу.

По его словам, у этого растения ядовиты не только ягоды, но и все его части, а также вода, в которой стояли цветы. Голубев предупредил, что если питомец выпьет её, то у него может начаться рвота, понос, возможны судороги и даже остановка сердца.

Голубев призвал внимательно относиться и к срезанным пионам, каллам, ирисам, нарциссам, подснежникам, люпинам, тюльпанам, лилиям, гипсофилам, хризантемам, делфиниумам, наперстянкам, гиацинтам и сирени, так как эти цветы также могут навредить питомцу.

Если же собака съела ядовитое растение или хозяин заметил, что у пса учащенное дыхание, рвота, диарея, угнетенное и сонное состояние, то ему необходимо срочно отвезти питомца к ветеринарному врачу, добавил он.

Кинолог порекомендовал в таком случае промыть кожу, шерсть и слизистые большим количеством воды. Если животное съело растение, необходимо вызвать рвоту. Кинолог пояснил, что для этого необходимо дать собаке 1,5% раствор перекиси водорода или 3% раствор, разведенный наполовину водой. Количество раствора зависит от веса питомца.

Маленькой собаке достаточно одной чайной ложки, средней — две-три ложки, а крупной собаке — на каждые пять килограммов веса по одной чайной ложке. После этого следует дать обильное питье и абсорбент, а затем немедленно обратиться в ветеринарную клинику.

Ранее, 8 мая, Голубев рассказал, что необходимо следить за самочувствием и рационом питомца, а также не пренебрегать тренировками на открытом воздухе, чтобы продлить жизнь собаке и сделать ее насыщенной и здоровой.

Он напомнил, что питание с хозяйского стола может сократить жизнь животного, так как отдельные продукты, которые без вреда для своего здоровья ест человек, собакам противопоказаны. Речь идет, в частности, о костях, шоколаде и хлебобулочных изделиях.

Если поведение пса внезапно изменилось, его следует показать ветеринарному врачу. Также важно своевременно проводить обработку от паразитов и ставить необходимые прививки, уточнил кинолог.

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