Кинолог назвал распространенные ошибки в воспитании щенков

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям», какие ошибки нельзя допускать при воспитании щенков.

Прежде всего специалист заметил, что любое действие при взаимодействии с щенком нужно анализировать. Так, чрезмерные нагрузки в молодом возрасте могут привести к развитию ортопедических заболеваний, а отсутствие прогулок или режима — к проблемам с поведением.

Во-первых, нельзя отлучать щенка от матери слишком рано, так как в будущем у собаки могут возникнуть проблемы в общении с другими собаками, а также в поведении.

«Несмотря на то, что в возрасте 35–40 дней он уже может питаться самостоятельно, щенок должен постепенно привыкать к взрослой пище, не ускоряйте этот процесс. Когда щенок питается материнским молоком, формируется иммунная система, которая защищает собаку особенно в первые месяцы его жизни», — объяснил Голубев.

Кроме того, в этот же период начинается очень важный этап социализации, который невозможен без взаимодействия со своими братьями, сестрами и общения с матерью. Благодаря этому щенок учится общаться с другими сородичами, выстраивая свою схему взаимодействия.

Другой ошибкой считается позволять щенку играть с более крупными собаками. Дело в том, что в процессе игры более крупный пес может случайно навредить щенку, наступив на него или прикусив, играя. Лучше найти щенку друзей одной весовой категории, когда он окрепнет, он сможет играть и с теми, кто крупнее и тяжелее его.

Не стоит и пропускать прогулки из-за прививок, ведь в период социализации щенок запечатлевает мир и важно расширять его горизонты. Во время карантина можно выносить щенка на 10–15 минут на улицу.

«Пройдитесь вокруг дома с собакой на руках, позволяя ему слышать шум автомобилей, людей и других питомцев на улице. Если щенок с рождения осторожен, то долгий отказ от первых прогулок может привести к проблемам с поведением в будущем», — рассказал кинолог.

25 февраля кинолог, инструктор по дрессировке Российской кинологической федерации Глеб Мойсеенко рассказал «Известиям», как вести себя при встрече со стаей бродячих собак. Он рекомендовал найти любое место, куда можно прислониться спиной, потому что атака никогда не будет происходить спереди, животные всегда нападают с затылка.