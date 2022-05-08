Кинолог раскрыл секрет долгой и здоровой жизни собаки

Чтобы продлить жизнь собаке и сделать ее насыщенной и здоровой, необходимо следить за самочувствием и рационом питомца, а также не пренебрегать тренировками на открытом воздухе. Об этом в воскресенье, 8 мая, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Он сообщил, что питание с хозяйского стола может сократить жизнь животного, так как отдельные продукты, которые без вреда для своего здоровья ест человек, собакам противопоказаны. Речь идет, в частности, о костях, шоколаде и хлебобулочных изделиях.

«Если вы любите своего питомца и заботитесь о его здоровье, никогда не кормите любимца с вашего стола», — предостерег специалист в беседе с «РИА Новости».

Рацион животного должен быть сбалансирован и включать в себя животные белки, жиры, углеводы, микроэлементы и витамины, а также пищевые волокна, которые регулируют деятельность кишечника. Питание должно учитывать физиологические особенности и потребности собаки.

Навредить животному может отсутствие полноценных прогулок и дрессировок, так как они необходимы для социализации, а знание основных команд не только помогает развивать эмоциональную связь между собакой и хозяином, но и снимает стресс у животного. Дело в том, что не знающая правил собака постоянно переживает из-за того, что не знает границ дозволенного, пояснил кинолог.

Специалист подчеркнул важность профилактики заболеваний у животного. Голубев порекомендовал как можно чаще осматривать питомца, а также проверять, чтобы у него были чистые уши и не было выделений из глаз. Также необходимо обращать внимание на состояние шерсти.

Если поведение пса внезапно изменилось, его следует показать ветеринарному врачу. Также важно своевременно проводить обработку от паразитов и ставить необходимые прививки, уточнил кинолог.

29 апреля кинолог Владимир Голубев напомнил «Известиям» о том, каким правилам общения с собаками нужно обучить детей. Специалист подчеркнул, что дети должны усвоить правила общения с собакой так же, как правила дорожного движения, ведь это может спасти их здоровье, а иногда и жизнь.

Ранее, 21 апреля, президент Российской кинологической федерации рассказал, какие ошибки нельзя допускать при воспитании щенков. Прежде всего специалист заметил, что любое действие при взаимодействии с щенком нужно анализировать.