Кинолог назвал правила поведения с собаками для детей

На фоне недавнего трагического инцидента в Сочи, когда собака напала на 12-летнюю девочку, в результате чего ребенок погиб, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил «Известиям» о том, каким правилам общения с собаками нужно обучить детей.

Специалист подчеркнул, что дети должны усвоить правила общения с собакой так же, как правила дорожного движения, ведь это может спасти их здоровье, а иногда и жизнь.

Прежде всего перед тем, как познакомиться с собакой, нужно обязательно спросить разрешения у владельца, а также убедиться, что питомец расположен к контакту и готов взаимодействовать. К собаке нельзя прикасаться без разрешения ее хозяина, тем более насильно обнимать, гладить или заставлять ее играть. Что касается питомцев без владельцев, лучше не вступать с ними в контакт, не пытаться гладить или провоцировать на игру: никто точно не может предсказать поведение такой собаки в той или иной ситуации.

Если владелец разрешил познакомиться с питомцем, нужно спокойно подойти к собаке и дать ей понюхать свою ладонь, если собака пошла на контакт, можно нежно почесать ее по подбородку, груди и шее. Не нужно гладить собаку по голове.

«У собаки, как и у человека, есть свое личное пространство, которое нужно уважать. Подзывайте собаку к себе (чужую или домашнюю), чтобы поиграть с ней или дать лакомство. Питомец должен самостоятельно решить, принять ваше приглашение или нет. Если животное не проявляет интерес, нужно оставить его в покое», — отметил Голубев.

Собаку нельзя тревожить, если она спит, принимает пищу или занята со своими щенками. В такие моменты очень опасно тревожить животное — действия человека могут быть истолкованы неправильно. Собака может решить, что ей грозит опасность, и испугаться или даже предпринять попытку к защите, при этом неважно, хозяин это или посторонний человек. Также нельзя подходить и трогать щенков.

«Когда собака ощенилась, она может демонстрировать изменения в поведении, они могут варьироваться от легких до экстремальных. Из-за мощного гормонального всплеска, а также из-за охранно-защитных инстинктов собака будет защищать и оберегать своих щенков от посторонних, даже если это члены семьи. Самые первые недели собака может находиться в сильном стрессе, поэтому будет активнее защищать и уберегать своих щенков, со временем ее характер и поведение поменяются, но в этот период нужно быть очень внимательным и осторожным, нельзя трогать щенков, пытаться гладить собаку, если она не позволяет к ним приблизиться», — добавил кинолог.

Собакам не нравится, когда их дразнят, для животных это стресс. Не нужно имитировать лай и дразнить свою или чужую собаку, также не стоит размахивать руками и издавать громкие звуки, если собака возбуждена. Тем более не стоит тянуть собаку за хвост, за лапы, дотрагиваться до носа. Такие действия могут привести к серьезным поведенческим проблемам у собаки, к тому же собака может за это укусить.

Также нельзя провоцировать собак: прогонять их или пугать. При встрече с бездомными собаками, в случае агрессивного поведения животных, очень важно сохранять спокойствие и постараться не показывать свой страх. Нельзя убегать от собак, размахивать руками, издавать громкие звуки. Не нападайте первыми и не отвечайте агрессией на агрессию.

«Стойте спокойно, пока они не потеряют к вам интерес. Как только собаки успокоились, медленно начинайте движение, без резких перебежек, не поворачиваясь к ним спиной, уходите с их территории. Плавно перемещайтесь до тех пор, пока не выйдете из поля зрения собак. Также не нужно смотреть на собаку: собаки используют для общения зрительный контакт, тревожный взгляд она может расценить как угрозу. Скорее всего, собака просто подойдет обнюхать тебя и уйдет», — рассказал Голубев.

Инцидент в Сочи произошел 26 апреля. Ребенок приехал с мамой из Саратовской области на турнир по шахматам. Участники первенства проживали в оздоровительно-образовательном центре «Илона».

Уточнялось, что на территории в поселке Лоо, куда пробралась школьница, 50-летний местный житель содержал крупных собак, участок не был оборудован специальными вольерами и животные свободно перемещались по нему.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело.

Федерация шахмат России досрочно прекратила проведение детских первенств России в Лоо. Соревнование не будет возобновлено до окончания следствия и установления причин случившегося.

После инцидента прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверку. Как сообщили в ведомстве, 12-летняя девочка хотела покормить щенят.