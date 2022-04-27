В прокуратуре рассказали детали об инциденте с нападением собак на девочку в Сочи

Прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверку после гибели ребенка из-за нападения собаки. Погибшая 12-летняя девочка хотела покормить щенят, сообщили в ведомстве 27 апреля.

«В свободное время девочка вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят, затем перелезла их покормить. После чего на нее набросилась овчарка, нанесла травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, инцидент произошел 26 апреля. Ребенок приехал с мамой из Саратовской области на турнир по шахматам. Участники первенства проживали в оздоровительно-образовательном центре «Илона».

Уточняется, что на территории в поселке Лоо, куда пробралась школьница, 50-летний местный житель содержал крупных собак, участок не был оборудован специальными вольерами и животные свободно перемещались по нему.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело.

Федерация шахмат России досрочно прекратила проведение детских первенств России в Лоо. Соревнование не будет возобновлено до окончания следствия и установления причин случившегося.