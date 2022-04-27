Дело возбудили после гибели девочки из-за нападения собак в Сочи

Следственным отделом по Лазаревскому району Сочи СУ СК по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело после гибели 12-летней девочки в результате нападения овчарки. Об этом 27 апреля говорится в сообщении на сайте ведомства.

Школьница приехала с мамой из Саратовской области, 26 апреля она прошла на территорию участка в районе улицы Лучезарной в поселке Лоо. Участок был огорожен забором только с трех сторон.

«На данном участке 50-летний местный житель содержал крупных собак породы овчарка, при этом территория не была оборудована специальными вольерами и животные свободно перемещались по ней, оставаясь без присмотра», — отметили следователи.

Собаки напали на ребенка, укусы стали смертельными, девочка погибла на месте.

21 апреля следователи начали проверку по факту нападения собак на 11-летнюю девочку в Липецке. Пострадавшая получила травмы ног.