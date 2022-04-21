СК начал проверку после нападения собак на школьницу в Липецке

Следственный комитет начал проверку по факту нападения собак на 11-летнюю девочку в Липецке. Пострадавшая получила травмы ног.

Инцидент произошел утром 21 апреля недалеко от кукольного театра. На девочку набросилась стая собак. Помощь ребенку оказали в травмпункте областной больницы.

По данным GOROD48, происшествием уже заинтересовался следственный комитет. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за мероприятия по отлову и содержанию бездомных животных. Отмечается, что в апреле поступило три заявки на отлов собак с улицы Гагарина в районе кукольного театра. Предполагается, что животные живут на территории производственных баз.

Ранее в этот день сообщалось о наезде мусоровоза на 11-летнего мальчика на улице Гагарина. От полученных травм он скончался на месте. По одной из версий, мальчик убегал от стаи собак и не заметил мусоровоз.