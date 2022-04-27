В Сочи собаки загрызли участницу детского первенства России по шахматам

В Краснодарском крае собаки загрызли 12-летнюю участницу детского первенства России по шахматам. Об этом сообщает в среду, 27 апреля, Telegram-канал 112.

Животные напали на девочку, после того,как она пролезла на закрытую территорию. Спустя час тело ребенка обнаружил прохожий, который пришел на участок, чтобы покормить собак.

Известно, что погибшая приехала с мамой из Саратова. Участники первенства проживали в оздоровительно-образовательном центре «Илона» в Сочи.

Федерация шахмат России досрочно прекратила проведение детских первенств России в Лоо. Соревнование не будет возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося.

17 февраля стая собак напала на 11-летнюю девочку в городе Коркино Челябинской области. Брат пострадавшей рассказал, что она шла в школу во вторую смену, а по дороге на нее набросились собаки. Девочку госпитализировали.

Ранее, 13 февраля, в поселке Федоровка Челябинской области собака укусила за лицо 12-летнего мальчика. По словам мамы пострадавшего, к ребенку подбежал бездомный пес, зарычал, а потом резко напал.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев 10 февраля предложил для решения проблемы бездомных собак в России создать единую базу учета всех животных.