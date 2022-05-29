Путин подписал закон о формировании электронных турпутевок

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении туроператорами данных о путевках в единую информационную систему электронных путевок. Документ опубликован в субботу, 28 мая, на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, туристические операторы, которые продают путевки, не занося при этом данные о бронировании и оплате турпродукта в электронную систему «по окончании каждого календарного месяца», могут быть исключены из единого федерального реестра.

Кроме того, предполагается взимать плату с туроператора за размещение электронной путевки в системе, а также предусмотреть наступление административной ответственности за реализацию турпродукта без формирования электронной путевки и размещения данных о ней в системе.

Если оператор не выполняет данные обязательства, можно обратиться в фонд персональной ответственности компании при ассоциации «Турпомощь», приложив к заявлению квитанцию электронной путевки.

Система должна обеспечить обмен информацией между Ростуризмом, Роспотребнадзором, Фондом финансовых гарантий, ФНС, банками и страховыми компаниями, туроператорами и провайдерами туристических услуг.

Совет Федерации одобрил закон 25 мая, до этого, начиная с 2018 года, электронная путевка использовалась турагентами и операторами туристических услуг в добровольном формате.

20 мая вице-президент российского союза туриндустрии, гендиректор «Випсервиса» Дмитрий Горин сообщил, что туроператоры стали предлагать путешественникам альтернативу неработающим банковским картам за рубежом — депозит, который клиент сможет использовать в счет оплаты услуг отеля или другой принимающей стороны. Сейчас компания предлагает услугу в 11 странах мира, и этот список расширяется, уточнила представитель туроператора.

При этом 13 мая стало известно, что путевки в Турцию на это лето стали до 30% дороже по сравнению с 2021 годом. Представитель оператора уточнил, что самый дорогой месяц при бронировании поездки сейчас — это июнь: цены на туры подскочили на 30%.

Между тем, согласно рейтингу цен в санаториях на лето, предоставленному «Санатории России», предстоящий сезон может стать рекордным по загрузке отечественных здравниц. Лидером среди наиболее дешевых направлений стал Забайкальский край, там средняя цена за отдых в сутки составляет 2980 рублей.

Ранее, 27 апреля, Россия сообщила о намерении выйти из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Неделей ранее участник правовой комиссии Российского союза туриндустрии Александр Байбородин рассказал, что рассказал, что сейчас распространена мошенническая схема, при которой создаются сайты-клоны крупных зарубежных отелей. Проверять надежность туроператоров можно по реестру туроператоров на сайте Федерального агентства по туризму, который находится в открытом доступе.

С 2020 года в России действует программа продажи туров с кешбэком, по условиям акции можно вернуть 20% стоимости тура по стране, но не больше 20 тыс. рублей. На 2022 год в рамках нацпроекта по туризму на реализацию программы кешбэка заложено 5 млрд рублей. Часть средств запланирована на весенний этап продаж, часть — на осенний.