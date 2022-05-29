Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов УЕФА
Политика
Комиссия Совета Федерации и Госдумы обсудит происхождение оспы обезьян
Мир
Минобороны сообщило о коридорах для выхода судов из порта Мариуполя
Мир
В Германии раскритиковали хаос в стране из-за поставок Киеву оружия
Общество
Праздничный салют прошел в честь Дня пограничника в Москве
Спорт
Форвард «Реала» Бензема впервые в карьере стал лучшим бомбардиром ЛЧ
Мир
СМИ указали на отсутствие выгоды для ЕС в ускоренном принятии Украины
Мир
Зеленскому пообещали «сюрприз» от спасшегося от СБУ антифашиста
Туризм
Путин подписал закон о формировании электронных турпутевок
Мир
ВСУ выпустили 10 снарядов из «Града» по направлению Ясиноватой
Мир
Посольство РФ обвинило США в демонизации российских военных

Путин подписал закон о формировании электронных турпутевок

Путин подписал закон, обязывающий туроператоров формировать электронные путевки
0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении туроператорами данных о путевках в единую информационную систему электронных путевок. Документ опубликован в субботу, 28 мая, на официальном портале правовой информации.

Спасение нелетающих: Сочи предлагают исключить из программы туристического кешбэка
Как это должно помочь регионам, пострадавшим из-за закрытия аэропортов

Согласно документу, туристические операторы, которые продают путевки, не занося при этом данные о бронировании и оплате турпродукта в электронную систему «по окончании каждого календарного месяца», могут быть исключены из единого федерального реестра.

Кроме того, предполагается взимать плату с туроператора за размещение электронной путевки в системе, а также предусмотреть наступление административной ответственности за реализацию турпродукта без формирования электронной путевки и размещения данных о ней в системе.

Если оператор не выполняет данные обязательства, можно обратиться в фонд персональной ответственности компании при ассоциации «Турпомощь», приложив к заявлению квитанцию электронной путевки.

Система должна обеспечить обмен информацией между Ростуризмом, Роспотребнадзором, Фондом финансовых гарантий, ФНС, банками и страховыми компаниями, туроператорами и провайдерами туристических услуг.

Совет Федерации одобрил закон 25 мая, до этого, начиная с 2018 года, электронная путевка использовалась турагентами и операторами туристических услуг в добровольном формате.

20 мая вице-президент российского союза туриндустрии, гендиректор «Випсервиса» Дмитрий Горин сообщил, что туроператоры стали предлагать путешественникам альтернативу неработающим банковским картам за рубежом — депозит, который клиент сможет использовать в счет оплаты услуг отеля или другой принимающей стороны. Сейчас компания предлагает услугу в 11 странах мира, и этот список расширяется, уточнила представитель туроператора.

При этом 13 мая стало известно, что путевки в Турцию на это лето стали до 30% дороже по сравнению с 2021 годом. Представитель оператора уточнил, что самый дорогой месяц при бронировании поездки сейчас — это июнь: цены на туры подскочили на 30%.

Между тем, согласно рейтингу цен в санаториях на лето, предоставленному «Санатории России», предстоящий сезон может стать рекордным по загрузке отечественных здравниц. Лидером среди наиболее дешевых направлений стал Забайкальский край, там средняя цена за отдых в сутки составляет 2980 рублей.

Ранее, 27 апреля, Россия сообщила о намерении выйти из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Неделей ранее участник правовой комиссии Российского союза туриндустрии Александр Байбородин рассказал, что рассказал, что сейчас распространена мошенническая схема, при которой создаются сайты-клоны крупных зарубежных отелей. Проверять надежность туроператоров можно по реестру туроператоров на сайте Федерального агентства по туризму, который находится в открытом доступе.

С 2020 года в России действует программа продажи туров с кешбэком, по условиям акции можно вернуть 20% стоимости тура по стране, но не больше 20 тыс. рублей. На 2022 год в рамках нацпроекта по туризму на реализацию программы кешбэка заложено 5 млрд рублей. Часть средств запланирована на весенний этап продаж, часть — на осенний.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022