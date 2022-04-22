Эксперт указал на важность покупки туров у проверенных агентств

Участник правовой комиссии Российского союза туриндустрии Александр Байбородин призвал пользоваться услугами проверенных российских туроператоров при планировании путешествия, чтобы не стать жертвой мошенников.

В беседе с телеканалом «Звезда» в четверг, 21 апреля, специалист рассказал, что сейчас распространена мошенническая схема, при которой создаются сайты-клоны крупных зарубежных отелей. Турист производит оплату путевки, а когда приезжает на место, то узнает, что в заявке его нет.

По словам Байбородина, все туроператоры есть в реестре туроператоров на сайте Федерального агентства по туризму в открытом доступе. Эта информация, как подчеркнул эксперт, должна указываться в договоре с туристом. По этому номеру можно зайти на сайт и в разделе «Реестр туроператоров» проверить, существует ли такая компания.

В тот же день в комитете по туризму Московской области рассказали, что Подмосковье вошло в пятерку наиболее популярных у россиян направлений по программе туристического кешбэка в 2022 году, пишет агентство городских новостей «Москва». Среди лидеров также Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Казань. Как рассказала министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова, к программе подключились 2,4 млн человек с начала 2022 года, отмечает телеканал «360».

Программа продажи туров с кешбэком появилась в 2020 году для поддержки туристической отрасли страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По условиям акции можно вернуть 20% стоимости тура по России, но не больше 20 тыс. рублей.

На 2022 год в рамках нацпроекта по туризму на реализацию программы кешбэка заложено 5 млрд рублей. Часть средств запланирована на весенний этап продаж, часть — на осенний.