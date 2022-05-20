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Туристам стали предлагать депозиты для оплаты услуг в отелях

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Российский союз туриндустрии сообщил, что туроператоры стали предлагать путешественникам альтернативу неработающим банковским картам за рубежом — депозит. Клиент сможет использовать его в счет оплаты услуг отеля или другой принимающей стороны, рассказал «Известиям» вице-президент союза, гендиректор «Випсервиса» Дмитрий Горин.

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При покупке путевки россияне могут оформить депозит — на него можно перечислить любую сумму денег, чтобы пользоваться ими на месте, пояснил он. Сейчас новую услугу предлагают в отелях 13 стран мира.

«Эту услугу мы начали предлагать пару недель назад. На ее создание нас подтолкнули туристы, которые хотели иметь возможность оплачивать услуги хотя бы в отеле, если не получится использовать карту или обналичить деньги за рубежом», — рассказала директор департамента рекламы и PR компании «Русский экспресс» Анна Филатовская.

Сейчас компания предлагает услугу в 11 странах мира, и этот список расширяется, уточнила представитель туроператора. У клиентов принимают депозит в рублях и конвертируют деньги для оплаты сервисов за рубежом по курсу Центробанка. За это компания взимает комиссию в размере 12%. Неиспользованная сумма возвращаются туристу. Сейчас депозитом пользуется каждый пятый клиент, сказала Филатовская.

Такую услугу предлагают и другие операторы, например, PAC Group и Space Travel, сообщили в компаниях.

«У нас депозит можно было использовать и раньше, но в нем не было необходимости. По сути это просто предоплата услуг отеля», — уточнил гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

Комиссия туроператора составляет 10%, добавил он.

На оплату через депозит соглашаются отели, заинтересованные в российских туристах, отметили в PR-службе PAC Group.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Денежное вместо: туристам предлагают депозиты для оплаты услуг в отелях»

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