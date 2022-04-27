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Россия решила выйти из Всемирной туристской организации

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Российская Федерация сообщила о намерении выйти из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Об этом 27 апреля говорится в заявлении организации в Twitter.

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Ранее в среду о том, что Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации, сообщило испанское агентство Efe. Об этом стало известно во время проведения чрезвычайной ассамблеи в Мадриде, в ходе которой обсуждалась приостановка членства России в организации.

18 марта официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что приостановка членства России во Всемирной туристской организации (UNWTO) может создать пагубный прецедент. По его словам, так считает генсек ООН Антониу Гутерриш.

Дюжаррик напомнил, что UNWTO независима от ООН и действует самостоятельно.

2 марта глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак потребовал от международного сообщества рассмотреть вопрос об исключении России из ООН. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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