Боевик «Азова» рассказал о получении лекарств в российском плену

Сдавшийся на «Азовстали» в Мариуполе боевик националистической группировки «Азов» (в России в отношении нее возбуждены уголовные дела), рассказал о том, что в российском плену раненым предоставляют медицинскую помощь.

«Ребятам, которым необходима медицинская помощь, оказывается. Перевязки, медикаменты, все, как положено», — сказал он «Известиям».

Боевик выразил надежду, что в украинская сторона так же лояльно относится к российским пленным. Кроме того, он добавил, что никогда не видел никаких кадров с издевательствами над пленными российскими военными.

27 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в настоящее время на территории республики содержится более 5 тыс. украинских военнопленных. Последними сдались подразделения «Азова» с завода «Азовстали» — это 2439 человек.

Накануне представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что оставшиеся на заводе «Азовсталь» украинские боевики не оказывают сопротивления силам ДНР, поскольку любой выстрел с их стороны выдаст их местоположение.

О полном освобождении «Азовстали» сообщило Минобороны России 20 мая. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил, уточнили в оборонном ведомстве.

Как рассказал журналисту «Известий» один из участников «Азова» — 19-летний Назарий Гринцевич, боевики вышли с территории завода в Мариуполе и сдались в плен по приказу, полученному от командования. Он отметил, что заканчивались боеприпасы, оружие, еда и вода.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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