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В ДНР сообщили об обстреле Еленовки и Горловки украинскими войсками

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Еленовку и Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Была применена артиллерия калибром 122 мм.

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:20 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка, выпущено пять снарядов калибром 122 мм; 16:20 — н.п. Кодема — н.п. Горловка, выпущено три снаряда калибром 122 мм», — уточнили в представительстве ДНР в СЦКК.

О пострадавших не сообщается.

В этот же день Следственный комитет России установил личности нескольких командиров вооруженных сил Украины, причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса. Было возбуждено еще семь уголовных дел. По данным ведомства, с 22 по 27 мая 2022 года военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения крупного калибра объектов гражданской инфраструктуры в нескольких городах Донбасса.

Ранее представитель военно-гражданской администрации Херсонской области рассказал, что вечером 27 мая в пригороде Херсона был обстрелян со стороны украинских военных поселок Чернобаевка. В результате один человек погиб, несколько получили ранения.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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