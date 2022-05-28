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Один человек погиб при обстреле Херсона со стороны ВС Украины

Один человек погиб, несколько ранены при обстреле Херсона со стороны ВС Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Один человек погиб, несколько ранены при обстреле поселка Чернобаевка в пригороде Херсона со стороны украинских военных. Об этом сообщил ТАСС в субботу, 28 мая, представитель военно-гражданской администрации Херсонской области.

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«Один погибший и есть несколько человек раненых», — сказал собеседник.

Уточняется, что инцидент произошел накануне в 20:20.

Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил в субботу, что Херсонская область в целях безопасности закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине. По его словам, после последних обстрелов со стороны ВСУ погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Он подчеркнул, что администрация региона не рекомендует ездить на Украину «ни под каким предлогом».

Ранее, 22 мая, вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Белозерка Херсонской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня «Ураган». Всего было выпущено восемь неуправляемых ракет. По информации ведомства, погибли два человека, включая 14-летнего ребенка. Около 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

В настоящее время в регионе работает группа российских следователей, которые начали расследование фактов пыток и обстрелов со стороны Украины, в том числе ракетами «Точка-У»

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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