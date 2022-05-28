СК установил ряд причастных к обстрелам жителей Донбасса командиров ВСУ

Следственный комитет России установил личности еще нескольких командиров вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса. Об этом 28 мая сообщило ведомство.

Было возбуждено еще семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).

Фигурантами уголовных дел стали командир 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Евгений Кураш, командир 3-го парашютно-десантного батальона этой же бригады Эмиль Ишкулов, командир бригадной артиллерийской группы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Нестеренко и начальник артиллерии 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Владимир Капитула.

Кроме того, уголовные дела были заведены в отношении лиц, которые уже являются фигурантами других дел. Среди них военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Сергей Смолик и другие.

«По данным следствия, в период с 22 по 27 мая 2022 года указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения крупного калибра объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Макеевка, Докучаевск, Горловка, Краматорск, Мариуполь, Ясиноватая и населенных пунктах Новоандреевка, Владимировка, Никольское, Еленовка, Павловка, Благодатное Донецкой Народной Республики, а также в городах Первомайск, Сватово, Артемовск, Золотое-5 и населенных пунктах Воеводовка, Камышеваха, Калиново-Борщеватое Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при обстрелах погибли восемь мирных жителей, пострадали еще 35 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Кроме того, повреждены 145 домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее, 14 мая, СКР возбудил уголовные дела в отношении начальника командного пункта штаба 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ подполковника Андрея Ткачука, а также ряда других командиров, которые уже являются фигурантами других уголовных дел. Сообщалось, что в период с 12 по 13 мая военнослужащие обстреляли несколько районов Донецка и города Ясиноватая. Также они открыли огонь по селам Горловка и Владимировка ДНР, в результате чего погибли трое несовершеннолетних, а еще 11 мирных жителей, среди которых один малолетний, получили ранения.

СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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