Путин заявил о влиянии санкций на напряженность на продовольственном рынке

Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что потребует снятия соответствующих санкционных ограничений. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщили в пресс-службе Кремля 28 мая.

Во время разговора была рассмотрена обстановка в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

«Путин аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что российская сторона готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов.

Как сообщалось, в ходе разговора лидеры стран также обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине.

Ранее 28 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что последствия принятых Западом санкций ударили по странам, которые и так испытывали проблемы с продовольствием, а также привели к росту цен на зерно во всех государствах.

Накануне экономист Джон Росс в статье для Asia Times отметил, что США и их партнеры по G7 сознательно не сказали, что на продовольственный кризис негативно повлияли санкции против РФ. По его мнению, экспортные ограничения Украины — это не главная причина ухудшения ситуации. Гораздо более мощной причиной он назвал западные санкции, введенные в отношении российского экспорта.

Страны G7 15 мая обвинили российскую сторону в том, что она якобы препятствует аграрному экспорту Украины, и переложили на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

Москва не согласна с подобными обвинениями. Так, официальны представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления Запада о блокировании иностранных судов российскими военными безосновательны, так как Россия ежедневно открывает морские коридоры в акваториях Черного и Азовского морей.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что именно действия западных стран препятствуют фрахту судов и вывозу зерна.