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Россия адекватно ответит на поставки дальнобойного оружия Украине

Сенатор Цеков: Москва ответит, если поставляемые Киеву ракеты достигнут городов России
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Если дальнобойные ракеты, которые США намерены поставить Украине, достигнут российских городов, то Москва даст адекватный ответ. Об этом 28 мая заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

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«Если эти ракеты могут достигать российские города, это может привести к адекватному ответу (со стороны) России», — цитирует политика «РИА Новости».

По словам парламентария, поставки США вооружения на Украину ведут к эскалации, продолжению кризиса вместо «мирных переговоров».

«Это решение непродуманное, если они думают, что смогут отсидеться за океаном, российское руководство найдет достойный ответ», — отметил Цеков.

Как он добавил, от политики Вашингтона в конечном итоге страдают европейцы.

27 мая в Белом доме решили пополнить новый пакет военной помощи Киеву ракетными системами залпового огня (РСЗО) большой дальности, об этом официально объявят на следующей неделе. Дальность огня систем M31 GMLRS в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км.

28 мая посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Россия надеется на торжество здравого смысла и отказ США поставлять Киеву дальнобойные ракетные вооружения. По его словам, беспрецедентная накачка Украины вооружением повышает риски эскалации конфликта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял о предупреждениях Москвы стран Запада, что поставки на Украину вооружений, способных наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации. Он также назвал попытки сделать из НАТО глобальный альянс с претензией на военное доминирование во всем мире опасным путем, обреченный на провал.

Киев регулярно требует от Запада больше оружия и средств. Страны ЕС и США на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса в разы увеличили потоки оружия и вооружения, идущие на Украину.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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