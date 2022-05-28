Россия адекватно ответит на поставки дальнобойного оружия Украине

Если дальнобойные ракеты, которые США намерены поставить Украине, достигнут российских городов, то Москва даст адекватный ответ. Об этом 28 мая заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Если эти ракеты могут достигать российские города, это может привести к адекватному ответу (со стороны) России», — цитирует политика «РИА Новости».

По словам парламентария, поставки США вооружения на Украину ведут к эскалации, продолжению кризиса вместо «мирных переговоров».

«Это решение непродуманное, если они думают, что смогут отсидеться за океаном, российское руководство найдет достойный ответ», — отметил Цеков.

Как он добавил, от политики Вашингтона в конечном итоге страдают европейцы.

27 мая в Белом доме решили пополнить новый пакет военной помощи Киеву ракетными системами залпового огня (РСЗО) большой дальности, об этом официально объявят на следующей неделе. Дальность огня систем M31 GMLRS в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км.

28 мая посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Россия надеется на торжество здравого смысла и отказ США поставлять Киеву дальнобойные ракетные вооружения. По его словам, беспрецедентная накачка Украины вооружением повышает риски эскалации конфликта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял о предупреждениях Москвы стран Запада, что поставки на Украину вооружений, способных наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации. Он также назвал попытки сделать из НАТО глобальный альянс с претензией на военное доминирование во всем мире опасным путем, обреченный на провал.

Киев регулярно требует от Запада больше оружия и средств. Страны ЕС и США на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса в разы увеличили потоки оружия и вооружения, идущие на Украину.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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