В Госдуме напомнили о сокрытии США своей деятельности в лабораториях других стран

США всячески скрывают от общественности свою деятельность в лабораториях других стран, заявил в пятницу, 27 мая, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат также отметил, что США продолжают блокировать попытки возобновить работу над юридически обязывающим протоколом к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), а также всячески скрывают от мировой общественности, научных организаций и организаций здравоохранения свою деятельность в лабораториях.

Кроме того, руководства стран, в которых располагаются финансируемые США лаборатории, далеко не полностью информированы о предметах исследования.

«То есть очевидно, что всё, что делается, — это секретные исследования в интересах оперативных задач американцев. Частично они дают какую-то информацию о своей деятельности, но глобально никто не знает. Руководство страны может не знать или имеет абсолютно недостоверную или частичную информацию. Под прикрытием того, что они (США. — Ред.) борются со СПИДом, они могут изучать всё что угодно: возможности организации каких-то вспышек, каких-то болезней и другое. Мы это видим по Украине и другим государствам, получить какие-то ответы от коллег из США мы не можем», — рассказал Чепа в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день Минобороны РФ на фоне распространения оспы обезьян призвало ВОЗ расследовать деятельность финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа и Лагосе. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, как минимум четыре биолаборатории, находящиеся под контролем Вашингтона, работают в Нигерии, откуда пришла оспа обезьян.

Кириллов также указал на «странное совпадение». Он сообщил, что, по данным европейских и американских СМИ, в материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года, то есть на фоне пандемии COVID-19, отрабатывался сценарий противодействия вспышке, вызванной новым штаммом вируса оспы обезьян.

Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переносчиками обезьяньей оспы могут быть не приматы, а грызуны. По его мнению, «обезьяны сами пострадали», заразившись от грызунов, «которые являются основным резервуаром и переносчиком этого вируса».

За последние дни несколько стран объявили о первых случаях заражения оспой обезьян. Так, министерство здравоохранения Испании сообщило о 23 новых ПЦР-тестах, которые дали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян. Также случаи были зафиксированы в Германии, Швеции, Великобритании и США. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.