Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) отрезали украинским военным все пути для отступления на территории республики. Об этом 27 мая сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.

«Мы перерезали все абсолютно пути сообщения, по которым они могли выйти, и наблюдаем абсолютно всю территорию», — сказал он.

Ранее в этот день стало известно, что военные Донбасса при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободили Красный Лиман, установив над ним полный контроль.

Также сообщалось, что четверо украинских военных накануне сдались в плен в поселке Боровское под Северодонецком. Тогда же служащие спецподразделения «Ахмат» и Народной милиции ЛНР вошли в Северодонецк. В соответствии с планом вооруженные силы оттесняют украинские формирования вглубь города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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