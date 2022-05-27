Силы ЛНР отрезали украинским военным пути для отступления из республики
Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) отрезали украинским военным все пути для отступления на территории республики. Об этом 27 мая сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.
«Мы перерезали все абсолютно пути сообщения, по которым они могли выйти, и наблюдаем абсолютно всю территорию», — сказал он.
Ранее в этот день стало известно, что военные Донбасса при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободили Красный Лиман, установив над ним полный контроль.
Также сообщалось, что четверо украинских военных накануне сдались в плен в поселке Боровское под Северодонецком. Тогда же служащие спецподразделения «Ахмат» и Народной милиции ЛНР вошли в Северодонецк. В соответствии с планом вооруженные силы оттесняют украинские формирования вглубь города.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.
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