Доцент заверил в невозможности дефолта в России из-за условий выпуска облигаций

Дефолт в России не состоится в любом случае, ведь принимает рублевые выплаты по российскому внешнему долгу американский инвестор, а не само государство — США. И оснований для отказа в их получении мы не видим, заявил «Известям» доцент, эксперт Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Валерий Корнейчук в пятницу, 27 мая.

Ранее в этот же день РБК сообщила, что условия выпуска российских облигаций в рублях оставляют возможность РФ избежать потенциального дефолта после отзыва лицензии минфином США на обслуживание госдолга в долларах.

24 мая минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России в условиях санкций. Она разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Лицензия была выпущена почти сразу после введения антироссийских ограничений.

«В связи с истечением срока действия лицензии лишились ли американские кредиторы возможности на дальнейшее получение положенных им выплат в валюте? — Мы считаем, что нет», — сказал Корнейчук.

Он отметил, что по выпускам евробондов, которые допускают выплаты в рублях, если платежи совершены в долларах, евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках, станут невозможны по независящим от России причинам, куда попадают введенные антироссийские санкции, вопросы не возникают. Ближайшая выплата по таким евробондам намечена на 21 сентября, напомнил доцент.

Однако, по его словам, есть выпуски облигаций, выплаты по которым должны быть проведены в валюте. В частности, такие выплаты назначены на 23 июня (долларовые бонды с опцией альтернативной выплаты в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках), а затем 24 июня (долларовые бумаги без валютных альтернатив). В случае отсутствия выплат в валюте в эти даты в течение 30 дней после них держатели российских евробондов могут поставить вопрос о признании дефолта по ним, сказал эксперт ВШУФ. Однако в проспектах эмиссии этих облигаций содержится пункт, согласно которому платежное обязательство будет считаться выполненным, если инвестор в ближайший возможный день сможет обменять полученное количество другой валюты на доллары в причитающемся размере, добавил он.

Если же при конвертации сумма в долларах будет меньше причитающейся, Российской Федерации придется возместить эту недостачу держателю, а также компенсировать ему все трансакционные издержки. Эта ремарка дает возможность эмитенту еврооблигаций, в данном случае Москве, обойти прецедент неисполнения должником своих обязательств по выплате, подчеркнул Корнейчук.

Доцент подчеркнул, что операция по конвертации рублевых выплат в валюту может быть проведена через «Национальный расчетный депозитарий» (НРД).

«Всем держателям облигаций нерезидентам будет предоставлена такая возможность, плюс разрешение комиссии Минфина России на конвертацию рублей в доллары и их вывод за рубеж. Минфин имеет список всех держателей облигаций, его реквизиты и контактные данные. С каждым обладателем ценных бумаг будет проведена точечная детальная работа по доведению полученных выплат на счета НРД в рублях, их конвертации в желаемую валюту, согласно проспекту эмиссии и ее последующему выводу за рубеж», — рассказал эксперт.

Он указал, что НРД не находится под американскими санкциями, а следовательно, может обслуживать долларовые трансакции.

26 мая министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия является надежным заемщиком и будет пытаться рассчитываться по обязательствам по госдолгу. Он подчеркнул, что для россиян ничего не изменится, если Вашингтон объявит РФ технический дефолт.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что РФ не испытывает проблем с возможностью обслуживания госдолга с финансовой стороны.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

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