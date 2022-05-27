РБК: условия выпуска облигаций в рублях позволят избежать дефолта без лицензии минфина США

Условия выпуска российских облигаций в рублях оставляют возможность России избежать потенциального дефолта после отзыва лицензии министерством финансов США на обслуживание госдолга в долларах, пишет РБК.

Отмечается, что в документах всех российских выпусков обнаруживается условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), которое открывает возможность платить в рублях без оснований объявить российский дефолт.

Кроме того, оно независимо от другого условия — «Выплата в альтернативных валютах» (Alternative Payment Currency), которое содержится в бумагах, выпущенных с 2018 года, и также допускает выплаты в рублях, если, например, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте.

26 мая председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия не испытывает проблем с возможностью обслуживания государственного долга с финансовой стороны. В тот же день министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия является надежным заемщиком и будет пытаться рассчитываться по обязательствам по госдолгу. Министр также подчеркнул, что для россиян ничего не изменится, если США объявят России технический дефолт.

24 мая минфин США сообщил, что не продлит лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Ее действие закончилось 25 мая. Лицензия OFAC разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Центробанка.

В Минфине РФ обратили внимание, что решение ведомства США ущемляет права инвесторов и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре. Кроме того, Минфин подтвердил готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств, но сделает это в валюте РФ с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

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