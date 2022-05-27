Военный эксперт счел заявления Джонсона об альянсе против России пустыми словами

За словами премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о создании военного альянса против России, не стоит ничего реального, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Об этом он заявил в пятницу, 27 мая, в беседе с «Известиями».

«Джонсон просто треплется, ничего реального за этим не стоит. Невозможно, например, той же Польше дружить с НАТО и вступать в какую-то стороннюю организацию. Думаю, вряд ли Брюссель и Вашингтон будут довольны таким», — подчеркнул он.

То же самое эксперт заявил о странах Прибалтики, которые «едят с рук Вашингтона».

По мнению специалиста, Джонсон с помощью подобных заявлений пытается сохранить свою власть в правительстве Великобритании. Однако, как отметил Литовкин, попытки британского премьера отвести внимание своих избирателей и оппонентов от своих поступков на Украину — бесполезны.

Накануне СМИ сообщили, что Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать военный союз против России. Согласно задумке, помимо Украины и Британии в организацию войдут Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция.

24 мая британские СМИ сообщили, что Лондон согласовывает со своими союзниками возможный план отправки военных кораблей в Черноморский порт Одессы для обеспечения защитного сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно.

19 мая Великобритания заявила о намерении передать Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники, сообщила канцелярия премьер-министра страны.

Кроме того, Джонсон и Зеленский договорились активизировать совместную работу с США, Францией ​​и Германией для «определения долгосрочной архитектуры безопасности Украины».

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.