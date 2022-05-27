Японию предостерегли от признания Южных Курил «оккупированными»

Заявления Токио об «оккупации» Южных Курил поставили крест на перемирии между Россией и Японией. Такое заявление сделал старший политолог американского исследовательского центра RAND Джеффри Хорнунг.

«Дипломатическая «синяя книга» МИД Японии от 2022 года описывает четыре острова как «незаконно оккупированные Россией» <...> Наряду с официальным выходом РФ из всех мирных переговоров с Японией из-за ее недружественной позиции, это означает, что нет никакой надежды на мирный договор», — пояснил он изданию Diplomat.

Теперь, по словам эксперта, Япония «потеряла все рычаги давления» на Москву. Последствия могут оказаться очень неприятными, особенно если на фоне экономической изоляции и санкционного давления Россия начнет активно сближаться с Китаем.

22 апреля Япония впервые с 2003 года обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией территории. Такая формулировка указана в «Синей книге по дипломатии», в которой фиксируются важные вехи внешнеполитической деятельности страны.

Кроме того, в предисловии к книге приводятся слова министра иностранных дел Ёсимасы Хаяси, заявившего, что диалог по мирному договору между Японией и Россией «находится не в той стадии, когда можно говорить о перспективах».

В ответ зампред комитета Совета Федерации по международным делам Джабаров предложил членам японской администрации вспомнить Акт о безоговорочной капитуляции Японии 1945 года в ответ на обозначение Южных Курил как «незаконно оккупированных».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что четыре острова южной части Курил являются неотъемлемой территорией РФ.

В свою очередь, завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов рассказал «Известиям», что такое заявление об островах японская сторона сделала из-за роста напряженности, а также на фоне присоединения Токио к антироссийским санкциям. По его словам, Токио таким образом «освободился» от необходимости проявлять политкорректность в отношениях с Москвой.

21 марта РФ отказалась от переговоров с Японией по мирному договору. В качестве ответной меры на действия Токио российская сторона прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих территориях. Кроме того, Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что недружественная политика японской стороны по отношению к России является причиной невозможности обсуждения подписания мирного договора между странами.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.