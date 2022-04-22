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В МГИМО объяснили обозначение Японией Южных Курил как «незаконно оккупированных»

Востоковед Стрельцов: Япония назвала Южные Курилы «незаконно оккупированными» на фоне присоединения к санкциям против РФ
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Власти Японии впервые за 19 лет назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией территориями из-за роста напряженности, а также на фоне присоединения Токио к антироссийским санкциям. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил «Известиям» завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.

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«Здесь есть определенная логика, связанная с нарастанием напряженности в наших отношениях на фоне украинского кризиса и на фоне присоединения Японии к антироссийским санкциям в качестве члена «Большой семерки». Если раньше наличие переговорного процесса вокруг мирного договора как-то сдерживало Японию, то сейчас сдерживающие механизмы отсутствуют», — подчеркнул он.

Как отметил Стрельцов, в условиях, когда этот процесс прекращен, Япония открыто заняла ту позицию, которая была у нее достаточно давно, — что эти территории «незаконно оккупированы». При этом Токио, таким образом, «освободился» от необходимости проявлять политкорректность в отношениях с Москвой, заключил востоковед.

О том, что Япония впервые с 2003 года обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией территории, стало известно ранее в этот день.

Соответствующая формулировка содержится в «Синей книге по дипломатии», в которой фиксируются важные вехи внешнеполитической деятельности страны. Ежегодно 22 апреля документ представляется главой МИД Японии на заседании кабинета министров.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси высказался о позиции страны по вопросу о Курильских островах, отметив, что диалог по мирному договору между Токио и Москвой «находится не в той стадии, когда можно говорить о перспективах».

О намерении Японии вернуть в употребление фразу об «оккупированных Россией» островах стало известно в конце марта. Тогда источники агентства Kyodo сообщали, что правительство вернет в «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год резкую формулировку о принадлежности Курил.

21 марта Россия отказалась от переговоров с Японией по мирному договору. В качестве ответной меры на действия Токио российская сторона прекратила безвизовые поездки японских граждан на Южные Курилы и вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах. Кроме того, Россия заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, недружественная политика Японии по отношению к РФ является причиной невозможности обсуждения подписания мирного договора Москвы и Токио.

Как подчеркнул в беседе с «Известиями» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, японские власти сами довели ситуацию до абсурда в отношениях с Россией.

Ряд стран, в том числе Япония, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

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