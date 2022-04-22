В Кремле ответили Японии на заявление о «незаконно оккупированных» Курилах

Четыре острова южной части Курил являются неотъемлемой территорией РФ. Об этом 22 апреля заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировав заявление Японии о «незаконной оккупации» южных Курил.

«Сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому набору действий против РФ, говорить о продолжении переговорного процесса весьма трудно. Все четыре острова являются неотъемлемой территорией РФ», — сказал он.

Ранее в пятницу Япония впервые с 2003 года обозначила южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией территории. Такая формулировка указана в «Синей книге по дипломатии», в которой фиксируются важные вехи внешнеполитической деятельности страны. Кроме того, в предисловии к книге приводятся слова министра иностранных дел Ёсимасы Хаяси, заявившего, что переговоры по мирному договору между Японией и Россией «находятся не в той стадии, когда можно говорить о перспективах».

Завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов рассказал «Известиям», что такое заявление об островах японская сторона сделала из-за роста напряженности, а также на фоне присоединения Токио к антироссийским санкциям. Он уточнил, в условиях, когда переговорный процесс вокруг мирного договора прекращен, Япония открыто заняла позицию, которая была у нее достаточно давно, — что эти территории «незаконно оккупированы». По словам востоковеда, Токио, таким образом, «освободился» от необходимости проявлять политкорректность в отношениях с Москвой.

В конце марта агентство Kyodo сообщило о намерении Японии вернуть в употребление фразу об «оккупированных Россией» островах .

21 марта РФ отказалась от переговоров с Японией по мирному договору. В качестве ответной меры на действия Токио российская сторона прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих территориях. Кроме того, Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Как рассказал «Известиям» 22 марта эксперт Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО Анна Киреева, возвращение к диалогу о мирном договоре между Москвой и Токио возможно было бы после отмены Японией санкций против РФ.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что недружественная политика японской стороны по отношению к России является причиной невозможности обсуждения подписания мирного договора между странами.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.