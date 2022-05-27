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Скончалась пострадавшая при обстреле ВСУ жительница села под Белгородом

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Фото: ТАСС
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Жительница села Журавлевка в Белгородской области, получившая накануне ранение из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, скончалась. Об этом сообщил 27 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, добавил губернатор, в результате обстрела 26 мая ранения также получил мужчина. В настоящее время он находится в критическом состоянии.

«Вчера очередной раненый, достаточно тяжело, находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении Гладкова.

До этого, 26 мая, Гладков сообщал, что состояние пострадавшей при новом обстреле белгородского села Журавлевка женщины крайне тяжелое.

Тогда же власти Белгородской области приняли решение запретить въезд в приграничное село Журавлевка.

Накануне этот населенный пункт также подвергся обстрелу со стороны Украины. Тогда один житель получил глубокое осколочное ранение. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. В результате инцидента были повреждены домовладения.

25 мая глава области сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в регионе до 9 июня. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.

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