Скончалась пострадавшая при обстреле ВСУ жительница села под Белгородом

Жительница села Журавлевка в Белгородской области, получившая накануне ранение из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, скончалась. Об этом сообщил 27 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, добавил губернатор, в результате обстрела 26 мая ранения также получил мужчина. В настоящее время он находится в критическом состоянии.

«Вчера очередной раненый, достаточно тяжело, находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении Гладкова.

До этого, 26 мая, Гладков сообщал, что состояние пострадавшей при новом обстреле белгородского села Журавлевка женщины крайне тяжелое.

Тогда же власти Белгородской области приняли решение запретить въезд в приграничное село Журавлевка.

Накануне этот населенный пункт также подвергся обстрелу со стороны Украины. Тогда один житель получил глубокое осколочное ранение. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. В результате инцидента были повреждены домовладения.

25 мая глава области сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в регионе до 9 июня. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.