Гладков рассказал о состоянии пострадавшей при обстреле села под Белгородом

Состояние пострадавшей при обстреле белгородского села Журавлевка женщины крайне тяжелое. Об этом сообщил 26 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Женщину даже не могли транспортировать до больницы, потому что в крайне тяжелом состоянии находится», — сказал Гладков в ходе прямой линии в соцсети «ВКонтакте».

Несмотря на это, глава региона выразил надежду, что местные врачи сделают всё необходимое, чтобы спасти жизнь раненой жительницы.

Ранее в этот день Гладков сообщил, что власти Белгородской области приняли решение запретить въезд в приграничное с Украиной село Журавлевка. Он объяснил, что требование ввести полный запрет на посещение этой территории обосновано необходимостью уберечь жизни людей.

Накануне этот населенный пункт также подвергся обстрелу со стороны Украины. Тогда один житель получил глубокое осколочное ранение. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. В результате инцидента были повреждены домовладения.

25 мая глава области сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в регионе до 9 июня. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.