В Мелитополе возобновил работу завод автотракторных запчастей

Завод автотракторных запчастей в Мелитополе возобновляет свою работу, убедилась корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

По ее словам, с 2014 года завод не экспортировал продукцию на российский рынок. За восемь лет компания потеряла прибыль в два раза. Чтобы удержаться на плаву, предприятие перепрофилировали в оборонное.

Она уточнила, что последний год здесь выпускали комплектующие зенитных установок и минометы разных калибров. После демилитаризации завод вернулся на мирные рельсы.

Впервые за три месяца на заводе полноценно заработали станки. Здесь изготавливают детали для тракторов, комбайнов, автомобилей. Работники, несмотря на угрозы предыдущих хозяев, потихоньку возвращаются на рабочие места, рассказала Бадунц.

«Это [преобразование в оборонное предприятие] было навязано руководством. Мы выполняли их приказы. Много заказов потеряли по серийным деталям из-за заказов по военной продукции. То есть у нас в приоритете была военная продукция. Сельхоз — отходил на второй план», — рассказал главный технолог автотракторного завода Александр Дюнин.

Сейчас приоритеты поменялись. Сельское хозяйство для Запорожской области — один из главных векторов развития. Климат отлично подходит для выращивания зерновых, подсолнечника, овощей и бахчевых культур, добавила корреспондент. Всё, что нужно для работы, у фермеров есть: осталось наладить экспорт.

«Всегда сбыт основной у нас был Донецк. Донецкая область. Мы туда вощили, и картофель, и огурцы, и помидоры, укропы, пеструшки. Сейчас наши предприниматели стараются ехать в сторону Крыма, Москвы. В сторону Питера. Налаживать старые связи и, само собой, реализовывать нашу продукцию», — поделился планами и.о. главы Вознесеновского Сельского совета Мелитопольского района Михаил Перемета.

Пока налаживаются поставки, фермеры переживают за урожай. Большинство продуктов скоропортящиеся: до точки реализации могут просто не довезти.

Но, с учетом всех сложностей, аграрии не опускают руки. Помочь обещают новые городские власти. Так, уже сейчас готовятся новые субсидии, а еще очень значимое решение — все фермеры и предприниматели временно освобождены от выплаты налогов.

24 мая стало известно, что в освобожденном еще в середине марта от украинских националистов городе Мелитополе, расположенном на юге Запорожской области Украины, подняли флаг РФ.

Ранее, в начале мая, стало известно, что в Мелитополе Запорожской области местные жители также начали расплачиваться рублями наравне с гривнами.

14 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что Мелитополь находится под полным контролем российской стороны. После этого в город из России начала поступать гуманитарная помощь.

В конце апреля корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что мирная жизнь возвращается в Мелитополь, вместе с ней и спорт. В городе снова открыли бассейн и ледовый дворец, хотя бывшие власти города пытались этому помешать.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой Народной Республики и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».