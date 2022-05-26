Сформирован коридор для выхода иностранных судов из черноморских портов Украины

Сформирован гуманитарный коридор для выхода иностранных судов из черноморских портов Украины. Об этом 26 мая сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Одесса, Николаев, Черноморск, Херсон, Очаков и Южный в открытое море Вооруженными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора, действующего с 27 марта 2022 года в Черном море», — сообщил он.

Отмечается, что коридор представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль с шириной полосы три мили. Время действия коридора — ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск).

«Ответственность за обеспечение безопасности выхода судов из портов и следования до района сбора несет украинская сторона», — добавил Мизинцев.

Ранее в этот день Мизинцев сообщил, что иностранные сухогрузы «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка) из акватории Мариуполя не выведены. Также он подчеркнул, что минная опасность в акватории данной гавани устранена.

25 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что порт в Мариуполе начал работать в обычном режиме.

За день до этого министерство заявило о полном разминировании территории порта в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками. В тот же день порт Мариуполя смогли покинуть пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела со стороны украинских сил и минной опасности.

4 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ. Он отметил, что в городе налаживается мирная жизнь.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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