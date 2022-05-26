Попова оценила риски завоза оспы обезьян в Россию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 мая сообщила, что риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они небольшие.

«Риски завоза есть, они невелики. Но главная задача наша сегодня — чтобы не было рисков распространения внутри страны», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Однако Попова рекомендовала россиянам чаще мыть руки, надевать маску в общественных местах, особенно в странах, где это заболевание выявлено.

Ранее в этот день стало известно, что сотрудники ГНЦ «Вектор» приступили к изучению вируса обезьяньей оспы с целью определить, связано ли его необычное распространение с мутациями патогена.

Между тем 25 мая Попова заявила, что в настоящий момент нет необходимости заранее прививаться от обезьяньей оспы. При этом она уточнила, что в России зарегистрировано три вакцины против натуральной оспы.

Днем ранее доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова рассказала, что для оспы обезьян характерно увеличение лимфоузлов. Также она указала на то, что заболевание характеризуется лихорадкой, сильной головной болью и болью в мышцах.

За последние дни несколько стран объявили о первых случаях заражения оспой обезьян. Так, министерство здравоохранения Испании сообщило о 23 новых ПЦР-тестах, которые дали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян. Также случаи были зафиксированы в Германии, Швеции, Великобритании и США. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.