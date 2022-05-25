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Врачи перечислили главные симптомы оспы обезьян

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Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency
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Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал об основных симптомах оспы обезьян.

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Как отметил специалист в пресс-центре НСН во вторник, 24 мая, в первые дни распознать заболевание довольно трудно, если больных мало и заболеваемость не носит массовый характер. Между тем, когда начинаются высыпания на коже, «становится ясно, что это оспа».

«Сейчас, когда люди будут приезжать из африканских стран, любое повышение температуры будет вызывать тревогу. А окончательный клинический диагноз можно поставить, когда появится сыпь», — рассказал профессор.

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Дктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова отметила, что для оспы обезьян также характерно увеличение лимфоузлов.

«Если человек чувствует их увеличение в подчелюстной, подмышечной, паховой области, есть смысл задуматься, даже если еще нет сыпи с пустулами», — поясниласпециалист.

Также она указала на то, что обезьянья оспа характеризуется лихорадкой, сильной головной болью, а также болью в мышцах.

Альтштейн же добавил, что когда этот вирус впервые переходит на человека, то может представлять опасность, а когда переходит от человека к человеку, его заразность снижается. По этой причине, по мнению профессора, он не должен вызвать эпидемию, отмечает RT.

Также 24 мая руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, что сейчас в РФ нет необходимости носить маску, чтобы защититься от оспы обезьян.

Она отметила, что прививка от оспы, которая до 1980 года в СССР была обязательной, защищает и от оспы обезьян, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам главы Роспотребнадзора, вирусы оспы коров, лошадей и обезьян - это тоже вирусы оспы, только они свойственны другим видам живых существ, пишет сайт kp.ru.

23 мая в Роспотребнадзоре посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян. По словам специалистов, оспа обезьян не отличается высокой заразностью. Передача патогена воздушно-капельным путем возможна «при длительном личном контакте».

20 мая вирусолог центра эпидемиологии им. Гамалеи Александр Бутенко в беседе с Pravda.Ru рассказал, что летальность вируса оспы обезьян достигает 15% и сравнима со средневековой натуральной оспой, однако инфекция не станет глобальной, как коронавирус. Специалист напомнил, что человечество смогло справиться с оспой благодаря вакцине.

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