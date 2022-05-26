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МВД подтвердило обыски у сотрудников РАНХиГС по делу Раковой

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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МВД России подтвердило проведение обысков у сотрудников РАНХиГС по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой.

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«МВД России подтверждает факт проведения обысков оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве у трех сотрудников РАНХиГС. Они, а также еще двое работников образовательной организации доставлены в Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве для допросов в качестве свидетелей», — говорится в обнародованном 26 мая сообщении пресс-центра МВД.

В ведомстве пояснили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, выделенного в отдельное производство из дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного ранее в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и иных лиц.

О том, что следователи провели обыски у бывших, а также по сей день действующих сотрудников Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС, куда Ракова, по версии следствия, фиктивно устроила на работу 12 человек, «Известия» сообщили ранее в этот день. По информации источника, обыски прошли у бывшего генерального директора ФИРО Максима Дулинова, экс-сотрудницы института Ольги Родионовой и экс-замдиректора ФИРО Эвелины Алиевой.

О том, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей, стало известно 29 сентября прошлого года. Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году. В РАНХиГС опровергали информацию о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Фонда новых форм развития образования.

На момент начала уголовного расследования Ракова была вице-президентом Сбербанка, однако с 4 октября она больше не является сотрудницей банка. Сообщалось, что ее уволили в соответствии с действующими нормами трудового законодательства.

6 октября она и ее гражданский супруг Артур Стеценко, который работал в фонде, были задержаны. Известно, что Ракова будет находиться под арестом до 6 июня. Вину она не признает.

По делу были также взяты под стражу бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин и ректор Шанинки Сергей Зуев. Они содержатся под стражей, никто из них вину также не признает.

Кроме того, еще одним фигурантом дела стала исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. Она признала вину и была переведена под домашний арест. В федеральном розыске находится еще одна фигурантка дела — глава научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко.

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