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Следователи начали искать новые детали по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Следователи устанавливают новые детали в деле бывшего заместителя главы Минпросвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере.

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По данным источника «Известий», следователи провели обыски у бывших, а также по сей день действующих сотрудников Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС, куда Ракова, по версии следствия, фиктивно устроила на работу 12 человек. Кадры обысков также есть в распоряжении «Известий».

По информации источника, обыски прошли у бывшего генерального директора ФИРО Максима Дулинова, экс-сотрудницы института Ольги Родионовой и экс-замдиректора ФИРО Эвелины Алиевой.

О том, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей, стало известно 29 сентября прошлого года. Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году. В РАНХиГС опровергали информацию о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Фонда новых форм развития образования.

На момент начала уголовного расследования, Ракова была вице-президентом Сбербанка, однако с 4 октября она больше не является сотрудницей банка. Сообщалось, что ее уволили в соответствии с действующими нормами трудового законодательства.

6 октября она и ее гражданский супруг Артур Стеценко, который работал в фонде, были задержаны. Известно, что Ракова будет находиться под арестом до 6 июня. Вину она не признает.

По делу были также взяты под стражу бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин и ректор Шанинки Сергей Зуев. Они содержатся под стражей, никто из них вину также не признает.

Кроме того, еще одним фигурантом дела стала исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. Она признала вину и была переведена под домашний арест. В федеральном розыске находится еще фигурантка дела — глава научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко.

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