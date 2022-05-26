В Венгрии ввели ограничения на заправку бензином

В Венгрии с 27 мая смогут заправляться бензином только автомобили с регистрационными знаками этой страны. Об этом в четверг, 26 мая, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«С пятницы только автомобили с венгерскими номерами могут заправляться по сниженным ценам на АЗС», — приводит слова Гуйяша портал hirado.hu.

Он отметил, что «бензиновый туризм» ставит под угрозу безопасность поставок и является злоупотреблением замороженной ценой на бензин.

24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил режим чрезвычайного положения в стране на фоне ситуации на Украине и экономического кризиса в Европе. Он указал на то, что украинский кризис угрожает энергетической и финансовой безопасности страны. По его словам, эта мера даст правительству пространство для маневра и возможность немедленного реагирования на последствия.

6 мая Орбан сказал, что введение Евросоюзом эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, стране потребуется минимум пять лет, а также средства для перестройки на другой порядок и реорганизацию производств.

18 мая стало известно о блокировке шестого пакета санкций ЕС против России, который включал пункт касательно эмбарго на импорт российской нефти. Главы МИД стран ЕС в очередной раз не смогли прийти к общему решению из-за разногласий в этом вопросе, в частности, из-за позиции Венгрии.