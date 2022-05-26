Военный суд признал законным увольнение 120 бывших бойцов Росгвардии

Нальчикский гарнизонный военный суд 26 мая отказал в иске 120 бывшим сотрудникам Росгвардии, оспаривавшим досрочное увольнение со службы из-за несоблюдения условий контракта.

Как следует из данных суда 26 мая, сотрудники лишились работы после того, как оказавшись на территории Украины в зоне проведения специальной военной операции отказались выполнять приказ и заявили, что возвращаются домой. В результате они бросили своих однополчан на передовой.

При этом о том, что они будут считаться военными преступниками в случае пересечения границы в обратном направлении, росгвардейцы были предупреждены.

«Все те, кто пересекает границу в обратном направлении, будут считаться военными преступниками. По всем, кто пересечет границу, будет проводить проверку прокуратура. Чтобы каждый это понимал», — предупреждает командир бойцов Росгвардии на видеозаписи, имеющейся в распоряжении «Известий».

По результатам следствия судом установлено, что подававшие судебные иски коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы. Когда же дезертиры прибыли в Нальчик, они узнали, что контракты с ними расторгнуты и они лишены льготной ипотеки, военного довольствия и прочих полагающихся преимуществ.

Несмотря на доказательства, адвокат бывших росгвардейцев утверждал, что все они вернулись домой законно и не получали никакого приказа. При этом защитник истцов Андрей Сабинин является бывшим адвокатом правозащитной организации «Агора», признанной иноагентом.

«Они считают, что будут служить, но никуда в боевые командировки не поедут. Ну, извините меня, значит, работай сапожником, портным, разнорабочим, рой ямы. Что угодно можно делать. Военный должен воевать, он должен эти вопросы выполнять профессионально, нормально. Те, кто вернулся, — это предатели. Они предали и Родину свою, и своих товарищей», — прокомментировал решение суда ветеран сил специального назначения Сергей Лысюк.

Ранее, 20 мая, сообщалось, что главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов удостоил звания Героев России и соответствующих ему медалей «Золотая звезда» полковников Александра Белоглазова и полковника полиции Андрея Фроленкова. Высоких наград офицеры Росгвардии удостоились за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной операции России по защите Донбасса.

Накануне, 20 апреля, сообщалось, что во Владивосток вернулся отряд Росгвардии, выполнявший задачи спецоперации по освобождению Донбасса. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко также отметил высокий профессионализм сотрудников ведомства и их человеческие качества. Глава региона вручил бойцам Росгвардии ведомственные и специальные награды. Кроме того, им были присвоены внеочередные специальные звания.

Продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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