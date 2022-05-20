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Два полковника Росгвардии удостоены звания Героя России

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Фото: пресс-служба Росгвардии
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Главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов вручил медаль «Золотая звезда» полковнику Александру Белоглазову и полковнику полиции Андрею Фроленкову. Об этом сообщается на сайте Росгвардии 20 мая.

Высокой награды офицеры удостоились за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной операции России по защите Донбасса. Церемония награждения состоялась в Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского в подмосковной Балашихе.

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Отмечается, что начальник центра специального назначения «Витязь» Белоглазов проявил личное мужество и отвагу в боевой обстановке, занимая удобные для ведения огня, но опасные для жизни позиции. Замкомандира отряда ОМОН Росгвардии Фроленков командовал подразделением, которое захватило стратегически важный объект, не допустив при этом человеческих жертв и необратимых последствий.

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9 мая пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин вручил отцу погибшего в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной Воха) звезду Героя России, звездой был награжден его сын посмертно.

8 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил звезды Героя России командиру штурмового авиаполка Дмитрию Литвинову и штурману авиаполка Виктору Дудину. Министр обороны поблагодарил военных за героизм и самоотверженность, которые они проявили при выполнении воинского долга в ходе проводимой спецоперации.

1 мая генерал-полковник Михаил Теплинский вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим Центрального военного округа, проявившим мужество в ходе спецоперации: медали Жукова, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть».

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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