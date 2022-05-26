Названа дата открытия всех ресторанов McDonald's в России

Все рестораны сети McDonald's в России откроются до 15 июля, этот процесс будет идти волнообразно. Об этом «Известиям» 26 мая рассказал источник в правительстве столицы.

Он также подтвердил информацию о том, что флагманский ресторан на Пушкинской в Москве откроется первым, это произойдет 12 июня. Собеседник издания уточнил, что компания не раскрывает, под каким названием будет работать сеть ресторанов.

«Это топ сикрет», — отметил он.

Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на источник в McDonald's сообщили, что сеть заработает под новым брендом в Москве 12 июня. Первым откроется ресторан в столице в районе станции метро «Пушкинская».

23 мая источник на ресторанном рынке рассказал «Известиям», что в качестве нового названия McDonald’s могут быть использованы две латинские буквы — Mс. По его словам, буква M может остаться фирменной. При этом генеральный директор сети в России Олег Пароев не подтвердил сохранения буквы М в названии бренда сети.

19 мая стало известно, что McDonald's продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири Александру Говору — нефтянику из Новокузнецка.