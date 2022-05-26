В Сибири усилили борьбу с лесными пожарами

«Авиалесоохрана» усиливает группировку в Сибири. Переброска резервов увеличилась в 45 раз, за последние дни в регионы прибыли 900 пожарных, передает телеканал «Известия».

Девять лесных пожаров потушили в Иркутской области за сутки, сообщают в МЧС. Площадь возгораний сократилась в четыре раза. На тушении были задействованы 360 пожарных-десантников.

В целом за последние сутки площадь лесных пожаров увеличилась на 5 тыс. га. В РФ ликвидировали 38 очагов

на площади 12,7 тыс. га. Пожароопасный сезон объявлен в 81 субъекте страны.

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