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Посол ЛНР заявил об около 8 тыс. украинских пленных в Донбассе

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В Донбассе на данный момент находятся около 8 тыс. украинских военнопленных, заявил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник 26 мая.

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«Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), но у нас тоже хватает, и сейчас общая цифра где-то в районе 8 тыс. Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

23 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к обмену российскими пленными на украинских «хоть завтра». По мнению украинского лидера, необходимо активизировать процесс обмена и привлечь к нему как можно больше государств.

В тот же день замглавы МИД РФ Андрей Руденко допустил возможность обсуждения с Киевом обмена пленных с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

20 мая официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он сообщил, что с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» (в отношении группировки в РФ возбуждены уголовные дела) и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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