Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о спецоперации Израиля по убийству полковника КСИР
Мир
Пушилин сообщил об отправке домой экипажей зарубежных судов из Мариуполя
Мир
Китай раскритиковал резолюцию США в Совбезе ООН по санкциям против КНДР
Мир
Байден встретится с семьями погибших при стрельбе в школе в Техасе
Мир
ФРГ предупредили о риске попасть в энергетическую зависимость от Китая
Мир
В России пообещали помогать жителям Сюникской области Армении
Мир
В Польше рассказали об отсутствии у ФРГ интереса в победе Украины
Мир
ВСУ выпустили четыре мины крупного калибра по Старомихайловке в ДНР
Мир
Politico сочло обреченными на провал попытки США сделать РФ изгоем
Мир
В Индии в результате атаки боевиков погибла телеведущая и пострадал ребенок
Мир
В КНДР за сутки зарегистрировали 105 тыс. пациентов с «лихорадкой»

Японского политика Хосоду обвинили в сексуальных домогательствах

Главу нижней палаты парламента Японии Хосоду обвиняют в сексуальных домогательствах
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главу нижней палаты парламента Японии Хироюки Хосоду обвиняют в сексуальных домогательствах к журналисткам. По информации издания Shukan Bunshun, 78-летний политик неоднократно приставал к аккредитованным в парламенте представителям СМИ женского пола. Сообщалось, что он якобы задавал им вопросы касательно личной жизни и звонил поздно вечером, приглашая к себе домой.

Куомо в горле: чем чреват секс-скандал вокруг губернатора Нью-Йорка
Почему его отставки потребовали все демократы — вплоть до президента США

Как сообщила 26 мая газета The Asahi, оппозиционные партии намерены в ходе слушаний потребовать расследования обвинений политика.

Сам Хосода категорически отвергает эти обвинения. Он также не исключает судебного иска против Shukan Bunshun.

Кроме того, японская газета также отмечает, что среди либерал-демократов распространяются опасения касательно того, что разрастающийся скандал вокруг Хосоды может быть связан с предстоящими в июле выборами в верхнюю палату парламента.

В феврале текущего года американского рэпера и продюсера Снуп Догга обвинили в сексуальном насилии. Иск против него поступил в окружной суд штата Калифорния (США). Женщина, подавшая иск, утверждает, что несколько лет работала и выступала с рэпером. Согласно иску, она стала жертвой сексуального насилия со стороны артиста и его бизнес-партнера Дональда Кэмпбелла, известного как Don Magic Juan.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022