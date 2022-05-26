Японского политика Хосоду обвинили в сексуальных домогательствах

Главу нижней палаты парламента Японии Хироюки Хосоду обвиняют в сексуальных домогательствах к журналисткам. По информации издания Shukan Bunshun, 78-летний политик неоднократно приставал к аккредитованным в парламенте представителям СМИ женского пола. Сообщалось, что он якобы задавал им вопросы касательно личной жизни и звонил поздно вечером, приглашая к себе домой.

Как сообщила 26 мая газета The Asahi, оппозиционные партии намерены в ходе слушаний потребовать расследования обвинений политика.

Сам Хосода категорически отвергает эти обвинения. Он также не исключает судебного иска против Shukan Bunshun.

Кроме того, японская газета также отмечает, что среди либерал-демократов распространяются опасения касательно того, что разрастающийся скандал вокруг Хосоды может быть связан с предстоящими в июле выборами в верхнюю палату парламента.

В феврале текущего года американского рэпера и продюсера Снуп Догга обвинили в сексуальном насилии. Иск против него поступил в окружной суд штата Калифорния (США). Женщина, подавшая иск, утверждает, что несколько лет работала и выступала с рэпером. Согласно иску, она стала жертвой сексуального насилия со стороны артиста и его бизнес-партнера Дональда Кэмпбелла, известного как Don Magic Juan.