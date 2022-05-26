ФРГ предупредили о риске попасть в энергетическую зависимость от Китая

Желание правительства Германии снизить зависимость от российских энергоносителей подталкивает страну к аналогичному сотрудничеству с КНР. Об этом во вторник, 24 мая, сообщает немецкий обозреватель Вольфганг Бок.

«Поспешный энергетический переход после аварии на реакторе в Фукусиме загнал Германию в тиски газовой геополитики [РФ]. Теперь Берлин ставит себя в зависимость от китайских ветряков и солнечных батарей. Это неразумно», — пояснил он в публикации для Neue Zürcher Zeitung.

Для того чтобы стабилизировать экономику без использования газа и перейти на возобновляемые ресурсы, неизбежно придется всерьез и надолго наладить торговое сотрудничество с Пекином. Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день ФРГ не способна самостоятельно обслуживать «зеленый» энергосектор.

Также Бок подверг критике намерение правительства обратиться к другим альтернативам. По его словам, СПГ из Катара обойдется Германии слишком дорого, а производство водорода потребует дополнительных затрат электроэнергии. А между тем немецкая промышленность находится на грани кризиса конкурентоспособности из-за роста цен на топливо.

Ранее, 22 мая, немецкое министерство экономики и защиты климата предложило со временем избавиться от газовой сети государства насовсем. Статс-секретарь минэкономики страны Патрик Грайхен поручил коммунальным службам спланировать работы по демонтажу. В статье сказано, что Грайхен мотивирует необходимость в принятии такого решения планами по переходу экономики ФРГ на природные источники энергии. Чиновник уверен, что уже к 2045 году немцы не будут использовать газ.

2 мая глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум предрек, что Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы.

Накануне главный экономист немецкого банка KfW Фрици Келер-Гейб предупредила о повышении риска рецессии, с которой может столкнуться экономика ФРГ, если откажется от поставок энергоносителей из РФ. По ее мнению, введение эмбарго может привести к дальнейшему росту цен, падению заработной платы и негативной динамике на рынке труда.

Тем не менее глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер 30 апреля заявил, что страна не будет платить за российский газ в рублях даже в отдаленной перспективе. Он добавил, что Германия делает всё возможное, чтобы как можно скорее стать независимой от российского газа и России.

До этого, 22 апреля, стало известно, что газовое эмбарго России обойдется Германии в €180 млрд.

На фоне антироссийских санкций, которые были введены из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, 23 марта президент РФ заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.