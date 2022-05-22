В министерстве экономики ФРГ предложили избавиться от газовой сети

Немецкое министерство экономики и защиты климата в воскресенье, 22 мая, предложило со временем избавиться от газовой сети государства насовсем. Статс-секретарь минэкономики Патрик Грайхен поручил коммунальным службам спланировать работы по демонтажу, сообщает Welt am Sonntag.

В статье сказано, что Грайхен мотивирует необходимость в принятии такого решения планами по переходу экономики ФРГ на природные источники энергии. Чиновник уверен, что уже к 2045 году немцы не будут использовать газ.

В то же время у такого прогноза есть критики. К примеру, глава Объединения муниципальных предприятий Ингберт Либинг заверила, что такой шаг обесценит инфраструктуру, цена которой несколько сотен миллиардов евро, а также лишит топлива миллионы домохозяйств. А глава Немецкой научно-технической ассоциации газа и воды Геральд Линке обратил внимание на дороговизну перехода на тепловые насосы вместо газа. Он отметил, что идеи Грайхена несут идеологический подтекст.

Реклама

Кроме того, предложение ведомства не поддержали и в Федеральном объединении предприятий энерго- и водоснабжения, подчеркнув, что газовые сети дают энергию 20 млн домохозяйств и 1,8 млн предприятий. Там заявили, что правительству надо достигать целей в экологии на фоне плавной замены природного газа водородом и другими нейтральными газами, а не отказываться от газовой инфраструктуры целиком.

2 мая глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум предрек, что Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы.

Днем ранее главный экономист немецкого банка KfW Фрици Келер-Гейб предупредила о повышении риска рецессии, с которой может столкнуться экономика ФРГ, если откажется от поставок энергоносителей из РФ. По ее мнению, введение эмбарго может привести к дальнейшему росту цен, падению заработной платы и негативной динамике на рынке труда.

Между тем глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер 30 апреля заявил, что страна не будет платить за российский газ в рублях даже в отдаленной перспективе. Он добавил, что Германия делает все возможное, чтобы как можно скорее стать независимой от российского газа и России.

До этого, 22 апреля, стало известно, что газовое эмбарго России обойдется Германии в €180 млрд.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, в государствах растут цены и инфляция зашкаливает.

На фоне антироссийских санкций, которые были введены из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, 23 марта президент РФ заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».