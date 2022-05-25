Кулеба назвал армию Украины сильнейшей в Европе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал украинскую армию сильнейшей в Европе. Об этом он заявил 25 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Нам говорили, что наша армия не готова. Посмотрите на нее сейчас. Это сильнейшая армия в Европе», — сказал он, комментируя перспективы вступления Украины в НАТО.

Кулеба считает, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе зависит не от соответствия государства каким-либо критериям, а политического понимания, «кто подходит нам, а кто нет».

При этом министр назвал «чрезвычайно плохой» ситуацию в Донбассе для вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что ситуация может ухудшиться, если Киев не получит от западных стран ракетного вооружения. Кулеба попросил западные страны передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) «как можно скорее».

22 мая генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что считает бессмысленными и даже опасными поставки тяжелого вооружения Украине. По его словам, чтобы управлять, в частности, немецким танком Leopard или боевой машиной пехоты Marder, нужна многолетняя подготовка. А у украинских военнослужащих ее нет.

До этого, 16 мая, он также предостерег Украину от недооценки армии России. Как отметил экс-военачальник, российская армия весьма сильная и обладает превосходством на земле и в воздухе, ее мощь нельзя не учитывать украинской стороне.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации у ВСУ уничтожено 178 самолетов, 126 вертолетов, 1006 беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3258 танков и других боевых бронированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1671 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3155 единиц специальной военной автомобильной техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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