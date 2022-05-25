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Дана Борисова отметила высокий уровень турниров «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российская телеведущая Дана Борисова 24 мая заявила, что турниры «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходят на высоком уровне.

По ее словам, в последнее время стали популярны «бои фриков» с «дешевыми драками», которые сопровождаются оскорблениями и нецензурной бранью. Однако на боях РЕН ТВ выступают достойные спортсмены.

«Здесь я увидела совершенно другой уровень, без каких-то дешевых драк, без оскорблений, без матов, очень даже достойные спортсмены», — сказала Борисова.

Она также изъявила желание приехать на турнир в Омск, чтобы поболеть за мастера спорта по боксу Павла Шульского.

Накануне между Шульским и его соперником бойцом поп-ММА Брюсом Хлебниковым произошла потасовка во время битвы взглядов. Спортсмены несколько мгновений постояли в стойке, после чего Хлебников попытался забороть Шульского. Небольшая потасовка длилась несколько секунд, после чего спортсмены обменялись улыбками.

Тогда Дана Борисова призналась, что поддерживает Шульского. Она рассказала, что тоже стала заниматься боксом и в одном бою уже победила.

20 мая Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик заявил, что в предстоящем бою у Шульского будет серьезный соперник в лице Хлебникова, но это вряд ли помешает одержать спортсмену победу. По словам Дацика, он дружит с двумя бойцами, но с Шульским много раз стоял в парах, поэтому хорошо знает его технику.

Встреча Брюса Хлебникова с Павлом Шульским пройдет в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая. Главным событием вечера станет бой между боксерами Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем, который продлится 10 раундов.

Поединок соперников в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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