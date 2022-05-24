Реклама
Прямой эфир
Политика
В Совфеде раскритиковали проводимую Европой политику двойных стандартов
Экономика
Путин указал на открытость экономики РФ в новых реалиях
Мир
Лондон заверил в отсутствии планов отправлять военные корабли в Черное море
Экономика
ТРЦ разрешат расторгать договоры с западными компаниями
Политика
Госдума денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ
Армия
Бомбардировщики России и Китая провели патрулирование над Японским морем
Политика
Госдума приняла закон о запрете водителям с судимостью работать в такси
Экономика
Орбан счел контрпродуктивным обсуждение ЕС нефтяного эмбарго
Экономика
Путин подписал указ о снижении требования по продаже валютной выручки до 50%
Общество
В Wildberries прокомментировали данные о штрафах для покупателей
Мир
МИД Турции назвал условия начала переговоров по вступлению Швеции в НАТО

Хлебников и Шульский сцепились во время битвы взглядов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потасовка произошла 24 мая во время битвы взглядов мастера спорта по боксу Павла Шульского и бойца поп-ММА Брюса Хлебникова в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» в преддверии боя.

Спортсмены несколько мгновений постояли в стойке, после чего Хлебников попытался забороть Шульского. Небольшая потасовка длилась несколько секунд, после чего спортсмены обменялись улыбками.

«Сегодня условия такие, что выигрывать надо или явно, или досрочно»
Российский боец Вадим Немков — о поединке за миллион, поражении Петра Яна и политических моментах в ММА

«Брюс, оказывается, умеет бороться. Надо перед выходом на боксерский ринг объяснить Брюсу, что бороться в боксе нельзя. Но он силач, ему позволительно», — подчеркнул ведущий пресс-конференции Олег Барышев.

Реклама

Российская телеведущая Дана Борисова призналась, что поддерживает Шульского. На пресс-конференции она рассказала, что тоже стала заниматься этим видом спорта и в одном бою уже победила.

20 мая Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик заявил, что в предстоящем бою у Шульского будет серьезный соперник в лице Хлебникова, но это вряд ли помешает одержать спортсмену победу. По словам Дацика, он дружит с двумя бойцами, но с Шульским много раз стоял в парах, поэтому хорошо знает его технику.

Встреча Брюса Хлебникова с Павлом Шульским пройдет в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая. Главным событием вечера станет бой между боксерами Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем, который продлится 10 раундов.

Поединок соперников в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022