Хлебников и Шульский сцепились во время битвы взглядов

Потасовка произошла 24 мая во время битвы взглядов мастера спорта по боксу Павла Шульского и бойца поп-ММА Брюса Хлебникова в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» в преддверии боя.

Спортсмены несколько мгновений постояли в стойке, после чего Хлебников попытался забороть Шульского. Небольшая потасовка длилась несколько секунд, после чего спортсмены обменялись улыбками.

«Брюс, оказывается, умеет бороться. Надо перед выходом на боксерский ринг объяснить Брюсу, что бороться в боксе нельзя. Но он силач, ему позволительно», — подчеркнул ведущий пресс-конференции Олег Барышев.

Реклама

Российская телеведущая Дана Борисова призналась, что поддерживает Шульского. На пресс-конференции она рассказала, что тоже стала заниматься этим видом спорта и в одном бою уже победила.

20 мая Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик заявил, что в предстоящем бою у Шульского будет серьезный соперник в лице Хлебникова, но это вряд ли помешает одержать спортсмену победу. По словам Дацика, он дружит с двумя бойцами, но с Шульским много раз стоял в парах, поэтому хорошо знает его технику.

Встреча Брюса Хлебникова с Павлом Шульским пройдет в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая. Главным событием вечера станет бой между боксерами Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем, который продлится 10 раундов.

Поединок соперников в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.