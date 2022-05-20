Дацик предрек победу Шульскому в бою с Хлебниковым

В предстоящем бою у Павла Шульского будет серьезный соперник в лице звезды поп-ММА Брюса Хлебникова. Однако это вряд ли помешает одержать победу Шульскому. Об этом 20 мая рассказал «Известиям» Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик.

«Брюс Хлебников — это, конечно, один из самых великих спортсменов. Он самый сильный человек на планете Земля был, когда на своих волосах таскал самолеты. Вряд ли это кто-то повторит. Но все-таки бокс — это немного другое. И Брюсу против Паши здесь будет практически нечего противопоставить. Брюс, в данном бою я тебе шансов не даю. Извини, братан, но Паша тебя изобьет. Могу заранее поздравить Пашу с победой. Всего лишь могу попросить его не бить Брюса сильно», — сказал Дацик.

По его словам, он дружит с двумя бойцами, но с Шульским спортсмен много раз стоял в парах, поэтому хорошо знает его технику.

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«Это четкие, быстрые и техничные удары. Самое главное — это быстрые удары. У него очень мощный удар», — отметил боец.

Между тем ранее в этот день Хлебников заявил «Известиям», что Шульскому еще ни разу за всю карьеру не приходилось драться с настоящими силачами, и сделал сопернику «предупреждение». На разминке он продемонстрировал свои навыки тяжеловеса, благодаря которым стал знаменитостью еще в детстве. Хлебников протащил на себе тюнингованный до 380 л.с. автомобиль «Волга» с водителем, причем сделал это без видимых усилий со стороны.

Встреча Брюса Хлебникова с Павлом Шульским пройдет в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая. Главным событием вечера станет бой между боксерами Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем, который продлится 10 раундов. Поединок соперников в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.