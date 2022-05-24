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Дана Борисова заявила о поддержке Шульского в бою против Хлебникова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российская телеведущая Дана Борисова рассказала, что будет поддерживать бойца Павла Шульского на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Омске 27 мая.

По словам телеведущей, бои ей нравятся.

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«Я сама увлечена боями. Я тренируюсь в Китеке три месяца», — призналась Борисова на пресс-конференции в МИЦ «Известия» перед грядущим боем.

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Как отметила телеведущая, один раз она победила в поединке.

«Пришла поддержать [Павла] Шульского, потому что слежу за его творчеством», — заключила Борисова.

20 мая Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик рассказал, что в предстоящем бою у Павла Шульского будет серьезный соперник в лице звезды поп-ММА Брюса Хлебникова, но это вряд ли помешает одержать победу Шульскому. По его словам, он дружит с двумя бойцами, но с Шульским спортсмен много раз стоял в парах, поэтому хорошо знает его технику.

В тот же день Хлебников заявил «Известиям», что Шульскому еще ни разу за всю карьеру не приходилось драться с настоящими силачами, и сделал сопернику «предупреждение». На разминке он продемонстрировал свои навыки тяжеловеса: Хлебников протащил на себе тюнингованный до 380 л.с. автомобиль «Волга» с водителем, причем сделал это без видимых усилий со стороны.

Встреча Брюса Хлебникова с Павлом Шульским пройдет в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая. Главным событием вечера станет бой между боксерами Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем, который продлится 10 раундов. Поединок соперников в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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