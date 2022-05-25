В МИД рассказали о подготовке трибунала над боевиками с «Азовстали»

Наказание понесут все сдавшиеся в плен боевики с «Азовстали», которые совершали военные преступления. Об этом в среду, 25 мая, заявили в МИД России.

В настоящее время, как рассказал ранее в среду замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, неизвестно, будут ли принимать участие в трибунале представители других стран.

Накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что военный трибунал над боевиками с «Азовстали» в Мариуполе должен пройти максимально прозрачно и с оглаской при участии других стран, в том числе Запада.

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О планах провести международный трибунал глава республики сообщил в начале недели. Один из первых его этапов может пройти в Мариуполе. Подготовкой необходимых документов сейчас занимается Генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами.

Ранее, 20 мая, Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении ее участников в РФ возбуждены уголовные дела) и украинских военнослужащих. Все они содержатся на территории ДНР.

Позже российские саперные подразделения приступили к проведению инженерной разведки и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода. К работе на наиболее опасных участках были привлечены специализированные бронированные машины разминирования.

Также велись работы по разминированию акватории в Мариуполе. В настоящее время они уже завершены.